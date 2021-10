Uten bilene dør Kleppestø

DEBATT: Om bilene forsvinner, tar de med seg både folk og kollektivtilbud. Gratis innfartsparkering i umiddelbar nærhet til båt og buss er Askøys viktigste trafikkreduserende tiltak, skriver Frode Larsen (Sp).

I Askøyværingen nylig stod plan- og bygningssjef Knut Natlandsmyr og prosjektleder for områdeplanen for nye Kleppestø sentrum, Lina Marie Ørnehaug frem med sine vyer for det nye Kleppestø.