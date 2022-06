Fantastisk i Hetlevik

Jeg bøyer meg i ærbødighet for alt arbeidet som er nedlagt av «hetlevikarane», skriver Øyvind Fluge i dette leserinnlegget.

LESERINNLEGG: Fantastisk er rette ordet. For hva? For kulturfabrikken i Hetlevik. Bedre sted for å legge sommeravslutningen, skal en lete lenge etter.