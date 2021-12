Slutt på slamkompost, en gladsak for Herdla

MENINGER: MDG er glad for at det er slutt på slamkompost på Herdla.

Så flott at Askøyværingen formidler at det er slutt på slamkompost på Herdla og at massene rundt anlegget er fjernet!

Takk til Arvid Merkesvik som har tatt tak i denne viktige saken.