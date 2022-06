Makten på Askøy

Om prosjektet

Å belyse maktstrukturer i samfunnet er en viktig oppgave for media. I denne artikkelserien ser vi nærmere på hvem Askøys mektigste er nå for tiden og forteller deg hvordan og hvorfor vi mener de har makt. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen og med støtte fra stiftelsen Fritt Ord.