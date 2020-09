Gledessprederen Hogne: – Jeg har verdens beste jobb

Du kan ikke unngå å bli smittet av energinivået og det gode humøret til Hogne Mjelstad.

Han er levende opptatt av at ungdom skal ha det bra og har et ekstremt godt humør. Spør du noen om de kjenner Hogne Mjelstad, er det som oftest hans smittende energi og positivitet som trekkes frem.

Som miljøfagarbeider på Askøy videregående skole er han over alt. Han er synlig blant elevene, og alle vet at han har tid til en prat uansett hva det måtte være. Når han ikke er rundt på skolen er han bak skrivebordet på kontor 213. Her kan elever slå av en prat enten de lurer på noe, eller trenger noen å snakke med.