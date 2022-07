Frå keyboard i Florvåg til slott i Frankrike

Tittelen på plata kunne like gjerne ha vore «this goes out to all my friends», fortel han.

I dag er han ein av landets mest kjende musikkprodusentar, med alt frå Sigrid til Iris og Kjartan Lauritzen på CVen. Men det starta med eit keyboard i Florvåg.