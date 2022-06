Gleder seg til hektiske uker med gratis aktiviteter for ungdom

– Vi ønsker å gi flest mulig en god og minnerik sommer, sier Freja Skern-Mauritzen fra Sommerkontoret.

Freja Skern-Mauritzen fra Follese ser frem til en travel sommer full av aktiviteter for ungdom.

Sommerkontoret er stedet for sport og fritid. Hver eneste uke i sommer vil aktivitetsledere organisere gratis aktiviteter for unge mellom 10 til 15 år.

– Vi ønsker å gi flest mulig en god og minnerik sommer. Blant annet skal vi ha spennende aktiviteter i løpet av hele sommerferien. Vi begynner allerede med aktiviteter 23. og 24. juni, forteller Freja Skern-Mauritzen fra Sommerkontoret.

Sommerkontoret vil være en åpen møteplass for barn og unge, og vil bli drevet av unge sommeraktivitetsledere. Sommerkontoret vil i år også opprette en sommerjobbsentral for å formidle små sommerjobber for ungdom fra 15 år.

1 Dessertkamp og idrettsdag Idrettsdag på Kleppestø er blant aktivitetene i sommer. Torsdag 23. juni: Dessertkamp. De unge lager sin egen dessert og så er det dommere som velger en vinner. Med premie!

Fredag 24. juni: Idrettsdag på Kleppestø ungdomsskole med blant annet fotball, kanonball og andre gøye aktiviteter.

2 Film, spill og telttur Det er bare finne frem teltet og dra på telttur til Herdla. Mandag 27. juni: Film og spill

Tirsdag 28. juni: Spill, Kongen befaler

Onsdag 29. juni: Dessertkamp (kan bli endret)

Torsdag 30. juni til lørdag 2. juli: Telttur på Herdla! (I juni og august holder sommerkontoret til i biblioteket på Kleppestø senter. I juli vil Sommerkontoret være i Frivilligsentralen på Kleppestø).

3 Internasjonal uke Internasjonal uke med internasjonal dans står på programmet i sommer. Mandag 4 juli: Pynte og lage dekorasjoner

Tirsdag 5 juli: Dansekurs (kan bli endret)

Onsdag 6. juli: Dansekurs (kan bli endret)

Torsdag 7. juli: Naturhistorisk museum

Fredag 8. juli: Internasjonale sporter (I juli holder Sommerkontoret til i Frivilligsentralen på Kleppestø)

4 Spill, skating og skattejakt Skating er populært og en del av sommeraktivitetene. Mandag 11. juli: Spill og lignende

Tirsdag 12. juli: Skating

Onsdag 13. juli: Rebus/skattejakt på Kleppestø

Torsdag 14. juli: Tur til Akvariet i Bergen (kan bli endret)

Fredag 15. juli: Idrettsdag (I juli holder Sommerkontoret til i Frivilligsentralen på Kleppestø)

5 Godhetsdag, grilling og kakedekorering Det blir blant annet vaffelsteking og salg av vafler på godhetsdagen. Mandag 18. juli: Spill, brettspill, vafler

Tirsdag 19. juli: Godhetsdag, salg av vafler, smoothie, kake, saft og kaffe til inntekt til veldedig organisasjon

Onsdag 20. juli: Roing i båt og grilling

Torsdag 21. juli: Konkurranse i dekorering av kaker

Fredag 22. juli: Tur! (I juli holder Sommerkontoret til i Frivilligsentralen på Kleppestø)

6 Quiz, Kahoot og kreativitet Maling, perler og kahoot er del av den kreative uken. Mandag 25. juli: Spill, brettspill

Tirsdag 26. juli: Quiz, Kahoot m.m.

Onsdag 27. juli: Film

Torsdag 28. juli: Kreativ dag med blant annet maling og perler

Fredag 29. juli: Idrettsdag (I juli holder Sommerkontoret til i Frivilligsentralen på Kleppestø)

7 Mario kart og mesternes mester I sommer blir det både Mario Kart og Mesternes mester-konkurranser. Mandag 1. august: Spill, brettspill

Tirsdag 2. august: Dessertkamp

Onsdag 3. august: Mario Kart, Just Dance

Torsdag 4. august: Skattejakt

Fredag 5. august: Mesternes mester (I august holder sommerkontoret til i biblioteket på Kleppestø senter).

8 Se film, lage film og vise film Går du med en filmdrøm i magen? I sommer blir det filmuke. Bildet er fra Steven Spielberg-klassikeren E.T. fra 1982. Mandag 8. august: Filmuken starter med å se film

Tirsdag 9. august: Lage film selv

Onsdag 10. august: Premiere av filmene som har blitt laget

Torsdag 11. august: Grilling i grillhuset på Kollevåg (kan bli endret)

Fredag 12. august: Idrettsdag (I august holder sommerkontoret til i biblioteket på Kleppestø senter).

Fakta Sommerkontoret: Sommerkontoret drives av unge sommeraktivitetsledere i samarbeid med Askøy kommune.

I tillegg til å være en åpen møteplass, vil det være mange forskjellige aktiviteter gjennom hele sommeren.

Det skal også opprette en sommerjobbsentral for å formidle små sommerjobber for ungdom fra 15 år.

I juli vil Sommerkontoret være i Frivilligsentralen på Kleppestø, men i juni og august holder de til i biblioteket på Kleppestø senter.

Du finner Sommerkontoret også på Facebook og Instagram.

Sommerkontoret vil også bruke Det skjer-kalenderen for å synliggjøre de ulike aktivitetene. For mer informasjon om de ulike aktivitetene kan en besøke kommunens sider. Les mer

