For fire år siden fikk Magnus beskjed om at han trolig kun hadde et halvt år igjen av livet

Offiseren fra Tveit (56) har jobbet i krigsområder over hele verden. Nå kjemper han sitt livs kamp.

Magnus Valkner fikk dødsdommen for fire år siden, men krigeren har aldri gitt opp håpet. Foto: Inger Elise J. Økland

Han har den farligste kreftformen, som svært få overlever.

Men krigeren er et eksempel på at du aldri må gi opp håpet. Nå er det fire år siden han fikk beskjed om at han trolig bare hadde et halvt år igjen å leve.