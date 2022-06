Sommergøy i regnet på Kleppestø

Finn deg selv i bildeserien!

Tunge, grå skyer og tidvise regnbyger til tross, store og små strømmet til det internasjonale sommermarkedet, som søndag rigget seg til på Kleppestø kai.

Her fikk du alt fra eritreisk kaffe laget på nyrøstede kaffebønner, til kurver og dukkesenger snekret på Ask. Ungdom fra Ask ungdomslag sørget for at små askøyværinger følte seg velkommen med kjærlighet på pinne, mens det store høydepunktet var da brannbamsen Bjørnis tok turen på scenen.