– Det er sykdommen som lurer deg til å tro at døden er det beste utfallet. Jeg vil få folk til å reflektere over at livet er det beste alternativet.

– Jeg hadde et håp om at jeg en gang skulle få det veldig mye bedre, men ikke sånn som i dag. Utdanning i sikte, og at jeg skal gifte meg... det tror jeg ingen andre rundt meg trodde heller, sier Borghild Odland (36) i dag.

For 16 år siden hoppet Borghild Odland fra Askøybrua.

Hun overlevde.