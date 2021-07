– Dette har gitt meg livsgleden tilbake

ME-syke Richard August var treningsinstruktør. Nå er treningsklær byttet ut med dress.

– Alt blir kjekkere når man pynter seg, mener askøyværingen bak designmerket «August of Norway». Foto: Inger Elise J. Økland

– Jeg får veldig mye oppmerksomhet for dressene mine, for eksempel når jeg er på fest. Folk synes det er kult at jeg lager dem selv, forteller mannen bak Askøy-designmerket «August of Norway».