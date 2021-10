– Sjekk deg, oppfordrer søstrene på Askøy

Søstrene på Askøy kjemper mot det samme: Brystkreft.

– Etter å ha vært pårørende selv, vet jeg at Heidi får det tøft fremover. Så er det en god støtte for meg at hun vet nøyaktig hvordan jeg har det, sier Beate og ser på storesøsteren, som har tårer i øynene.