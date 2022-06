Fem (nesten) gratis ting du kan gjøre med hele familien på Askøy

Gikk den dyre ferien i vasken fordi passet til minsten ikke kom i tide? Frykt ikke, vi hjelper deg med kortreiste alternativer!

Se Askøyværingens anbefalinger.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Enten lommeboken er slunken, eller ferien er så lang at du trenger noen rimelige ferietips. Her er fem forslag til fine ting du kan ta barna med på i nabolaget.

1 Dra på overnattingstur til Herdla Da utlånsstasjonen på Herdla åpnet tidligere i februar, var Lena Kadovic (10), Hiab Mussie (10) og Horieb Mussie (11) blant de første som testet skateutstyret. Det eneste du trenger å ta med er mat og klær etter været, alt annet finner du på Herdla fort. Her finner du nemlig en selvbetjent utlånsstasjon fra BUA der du kan låne telt, stormkjøkken og hengekøye – helt gratis, så du kan sovne til bølgeskvulp. Her får du også lånt kikkert så du kan observere fuglelivet på Valen skikkelig, og redningsvester som kan brukes om du vil teste vannet med en av kanoene som kan lånes på stedet. Husk å laste ned BUA-appen før du reiser nordover, du må reservere det du har tenkt å leie på forhånd. På fortet finner du også Herdla museum, som ikke bare huser et spooky, tysk fly hentet fra havbunnen og annen lokalhistorisk snacks fra andre verdenskrig. Du finner også utstillingen D.D.S.Ø.I.F, som selvsagt står for doktor Proktors sensasjonelle samling av dyr du skulle ønske ikke fantes. Ikke så veldig lysten på verken fuglespotting eller det å inspisere fantasidyr? Lån deg et skateboard eller sparkesykkel så du kan rulle bort til Herdla golf for et par runder på drivingrangen. PS! D.D.S.Ø.I.F. er en samling basert på Jo Nesbø sine bøker om Doktor Proktor. Utstillingen varer hele sommeren. Herdla museum skriver på Facebook at de ikke tar ansvar for eventuelle mareritt du får av å bli kjent med dyrene du skulle ønske ikke fantes. PS2! Området på fortet er rullestolvennlig.

2 Litterær tur til Dronninga Det er ikke bare på Dronninga du får hjerneføde, bokstasjoner finnes også på Kvilo og hulen til Gjest Baardson på veien mellom Bergheim og Kolbeinsvarden. Ta deg en spasertur til utebiblioteket på Dronninga, en akkurat passelig tur med barnevennlig stigning. På toppen finner du en gapahuk med en rekke bøker av typen ny, god litteratur, ifølge biblioteksjef Irene Hantveit. Finner du ikke noen som interesserer deg langs rekken på veggen, ligger det en kasse med enda flere bøker på gulvet. Hantveit anslår at det til enhver tid er snakk om et sted mellom 20 og 50 bøker tilgjengelig. Og ja, disse bøkene kan du ta med deg hjem og låne så lenge du vil, helt til neste gang lysten til å ta en tur til høyden mellom Ravnanger og Ask kommer over deg. Og du, også på veien opp mot Kolbeinsvarden fra Bergheim finner du to bokstasjoner. Den første ved gapahuken Kvilo. Her finner du enkle barnebøker og lyrikkbøker dere kan lese mens dere tar dere en liten rastepause under tak. Fortsetter du oppover mot Kolbeinsvarden, passerer du en slette med en hule på høyre hånd. Der skal Gjest Baardsen visstnok ha gjemt seg en gang, og du finner skumle bøker oppi postkassen her. Bøkene stasjonert langs veien til Kolbeinsvarden er til fryd og oppmuntring for turgåere, og er ikke til utlån. Du kommer deg til Dronninga fra både Ask og Ravnanger, og her er ruten til Kolbeinsvarden fra Bergnheim.

3 Utforsk Strusshamn fra sjøsiden Padle rundt i Strusshamn med kano du låner fra biblioteket. Skinner sola, eller du har en ny våtdrakt du vil teste? Hva med å ta deg en sykkeltur til biblioteket på Kleppestø senter, lån med deg redningsvester og fiskeutstyr og sykle videre til Strusshamn for å bruke bibliotekets kanoer? Du finner dem ved havnen i Sjoddien. Biblioteket har også to kanoer på Herdla som kan lånes. Fiskeutstyret kan du selvsagt bruke hvor du vil, bare husk at det er anbefalt å holde seg unna visse typer fisk fanget på sørøstsiden av Askøy, inkludert Florvåg og Bakarvåg. BUA har for øvrig hovedstasjon på Kleppestø, i underetasjen i rådhuset. Her finner du langt større utvalg av leker og utstyr enn på Herdla, som for eksempel SUP og våtdrakter. BUA på Kleppestø er åpen hver torsdager, og også her må du huske å reservere det du skal ha i forkant. Det anbefales å være tidlig ute om du vil prøve de mest populære tingene.

4 Lag unike T-skjorter og vesker med vinylkutter Ta med et klesplagg du vil pimpe, eller kjøp T-skjorte eller handlenett på biblioteket og slå deg løs. Ikke akkurat et friluftsmenneske? Null problem, hva med å sitte inne og lage deg ditt eget trykk på T-skjorter, handlenett eller det du vil? På biblioteket finner du et vinylverksted der du bare betaler for materialet du bruker. Det eneste kriteriet er at du eller den du bruker verkstedet sammen med må ha tatt et vinylkurs før dere får bruke verkstedet. Verkstedet er tilgjengelig i bibliotekets åpningstider i sommer. Kontakt dem for informasjon om når neste kurs er, eller spør en venn som har kursbevis om hen kan lære deg opp.

5 Mer bølgeskvulp og late sommerdager Utforsk området rundt Solsnes, og finn deg din egen, skjulte hengekøyeperle. Det går ikke an å ha en Askøy-guide uten å nevne klassikerne Kollevåg og Solsnes. Viser værgudene seg fra sin aller beste side (eller, det viktigste er vel at det ikke høljer ned), er det bare å ta turen ut til en av de mer populære badeplassene på øyen. Kollevåg har flere badestrender (minus dyr badesand), svær grillhytte og tilgang til utetoalett. Foretrekker du å tusle rundt i nettoen finnes det også en egen strand for deg her. Kollevåg er også rullestolvennlig. Solsnes (fra Kleppestø: kjør østover mot Ask til du kommer til Olaviken og ser et skilt der det står Solnes – ja – uten s-en) har svaberg, brygger og mulighet for trygg grilling. Begge steder har godt med parkeringsplasser (om været er dårlig), og egner seg for telting og overnatting i hengekøye.

Les også: Vil du sove ute i sommer? Dette må du vite