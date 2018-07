Vi liker å se hvordan leserne våre har det, og hva de fyller sommerdagene med. Om det er knallsol eller øs pøs med regn spiller mindre rolle. Merk bildene dine med #askøyværingen på Instagram uansett om det er gråvær, blå himmel eller om du rett og slett har trukket inn mellom husets fire lune vegger.

Merker du bildene med askøyværingen på Instagram, så dukker de opp i bildestrømmen under.

Det er sommertid og folk legger gjerne kursen mot nærmeste strand, ut i hagen eller mot favoritt-turstien i det øyeblikket de er ferdig på jobb.

Kanskje presser du blomster og lager herbarium. Noen våghalser sjekker badetemperaturen, mens andre leser en god bok, for ikke å snakke om en avis. Hvis du er på sykkeltur eller svetter ut joggeskoene, om du vasker opp eller er på grillfest. Vis hva du bruker sommertiden til!

