Har du noe du ønsker å fortelle? Del historiene dine med oss!

På den nye faste spalten vår som vi har gitt navnet Oppslagstavlen, er det plass til de små historiene fra leserne våre. Privatpersoner eller lag og organisasjoner som ønsker å formidle noe fra hverdag eller fest, hjemmeøving, stevne, turne eller en annen aktivitet er velkommen til å sende inn. På Oppslagstavlen er det plass til deres egne historier, akkurat slik dere selv ønsker å fortelle dem.

Er du med i et idrettslag, et korps eller kanskje et aktivt grendelag? Skjer det noe i bygden din du gjerne vil fortelle om, er du velkommen til å sende oss en e-post med bilder og en tekst. Antall bilder er nesten ubegrenset, siden vi kan publisere hele bildeserier på nett. Teksten kan være så kort som to-tre setninger, eller den kan være lengre om du vil. Maksgrensen er på 3.000 tegn. Det vi ikke tar med i teksten, er reklame og konkret kontakt- eller prisinformasjon.

Send til redaksjonen@av-avis.no.

Sakene som skal publiseres, må signeres med fullt navn og hvilken rolle man har i forbindelse med det man skriver om.

Vi vil gjerne ha lagbilder fra idrettslagene på øyen, og gjerne fellesbilder av korps og andre lag. I tillegg er det bare å sende inn bilder fra andre gøye ting som skjer i din bygd.

Under ser du noen av historiene vi har fått fra leserne våre:

Lesernes historier blir publisert både i papiravis og på askøyværingen.no. Historiene kan også bli delt på sosiale medier som Facebook og Twitter.

Har du noe du ønsker å dele? Da er det bare å sende innlegget til oss.