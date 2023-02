Guttene slet med å finne yrke. Redningen ble Folad og et bilverksted

Da Folad Sultan kom til Norge som flyktning i 2000 var det lite som tydet på at han ville havne der han er i dag.

– Det jeg brenner for er at ungdommene får vite at de har masse muligheter, hvis de står på og jobber hardt, sier Folad Sultan.