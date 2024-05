Dobbel fra Storebø for Austevoll

Morten Hovland Storebø scoret to ganger og hjalp Austevoll til 6-0-seier over Askøy 2 i 4. divisjon, Hordaland - Avdeling 1 i fotball for menn søndag. Askøy 2 har gått poengløse av banen i to strake kamper.