Gir bort verdifull pakke

Hvert år velger designfirmaet Magiska et Robin Hood prosjekt, og gir bort sine tjenester gratis. I år falt valget på Felleskorpset Askøy, og nå har de åpnet for søknader til 2018.

– Valget faller ofte på et lag eller en organisasjon. Gjerne en som ikke har så mye midler fra før, men som har et stort kommunikasjonsbehov utad, forklarer Gørill Stigedal, som jobber som frilansdesigner og som driver Magiska.

Felleskorpset Askøy fikk blant annet midler for at de ønsket å nå ut til en yngre målgruppe, og derfor trengte en yngre profil.

Pris man kan leve for

Det er ikke ukjent at lag og organisasjoner tar kontakt med designeren. Men som oftest har de ikke nok midler til at det kan arbeides med helhetlig. Dette var også en av grunnene til at designeren, som har hovedkompetanse med å bygge opp identitet og strategisk design, opprettet prosjektet.

– Jeg syntes at å opprette et slikt prosjekt var en bedre måte å jobbe med slike arbeid på. Nå kan vi sette av mer tid, for det går gjerne en uke med et slikt prosjekt, forklarer Stigedal.

Og prislappen faller på rundt 70.000 kroner om man skal jobbe helhetlig med profilen, selv med lav timespris.

Åpent for alle

Stigedal er helt klar på at alle skal kunne søke, og prosjektet kan brukes til at fra en merkevareworkshop til å reposisjonere et eksistrende merke. Hun håper at spesielt frivillige organisasjoner vil søke, men er ikke fremmed for å velge bedrifter i startfasen uten midler som kreves for å sette i gang en slik prosess.

Søknadsfristen går ut 31. desember.