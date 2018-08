Har du husket å delta i vår fotokonkurranse?

I årets sommermagasin publiserte vi for første gang info om sommerens fotokonkurranse. Siden den gang har det strømmet inn med bilder, både fra nærmiljøet og andre eksotiske plasser. Vi har gjennom sommeren oppfordret alle til å vise frem nærmiljøet, og med sommeren vi har hatt, har dere virkelig bestått oppgaven.

Alt som skulle til for å delta var å poste bilder på Instagram og tagge oss med #Askøyværingen.

Vi ønsker at årets vinner skal ha fotografert her hjemme. For oss Askøy-patrioter ønsker vi å se hvor flott sommeren kan være i kommunen.

Det har vært en sann fryd å gå gjennom de hundrevis av bildene som har kommet, og det er ingen tvil om at leserne våre bruker emneknaggen #Askøyværingen hyppig. At vi skal korte alt ned til en vinner er nærmest uvirkelig.

Likevel håper vi at dere fortsetter å laste opp bilder helt frem til fredag. Vinneren stikker av med et polaroidkamera, to bokser med film og to smoothie-kopper som du kan gi til en venn.