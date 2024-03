– Vi er veldig fornøyde med den nye kultursalen. Nå gleder vi oss til åpningsuken hvor rundt 500 representanter fra kulturlivet på Askøy skal fylle salen med liv og røre, og ikke minst flotte kulturopplevelser, sier Nils Olaf Solberg, arrangementsutvikler for Kipo kultursal i kommunen.

Kipo kultursal Vis mer ↓ Kultursalen er tilknyttet den nye videregående skolen på Myrane, og skal kunne brukes av hele Askøy-samfunnet. Det er fylkeskommunen som eier skolen, men Askøy kommune tar seg av driften av kultursalen.

I kultursalen er det 339 sitteplasser i skyveamfi, og kapasitet til maksimalt 500 personer. Det er lagt gulv med svikt tilpasset dans, og salen vil ha et elektronisk akustikksystem.

I salen er også et Steinway-flygel på plass etter rundt et års frivillig innsats fra Amatørkulturrådet Askøy. Alt dette skal testes ut når åpningsuken til kultursalen sparkes i gang søndag ettermiddag.

– Dette blir en festuke med mye av det som kan krype og gå fra kulturlivet på Askøy. Vi ønsker at flest mulig skal få prøve den nye salen og at publikum skal få oppleve det rikholdige kulturlivet vi har på øyen, sier fungerende kultursjef Marius Fevang Thorstensen.

En rekke arrangementer står på programmet når den nye kultursalen Kipo skal innvies. Tre av arrangementene har gratis inngang, men noen av dem krever likevel billett på grunn av plassbegrensninger.

Under finner du hele programmet for åpningsuken fra 10. til 17. mars:

Søndag 10. mars: Fra skolekorps til elite

Strusshamn Musikkforening under ledelse av Reid Gilje tok gull under fjorårets NM i janitsjar i Trondheim. Foto: NMF/Profoto

Søndag klokken 17 er det åpning av Kipo kultursal.

Strusshamn Musikkforening skal til Trondheim lørdag 16. mars for å forsvare NM-gullet fra i fjor. Søndag ettermiddag presenterer de årets NM-program i Kipo.

Strusshamn Musikkforening har invitert neste generasjons elitemusikanter til å dele konserten. Etter pausen blir det musikk fra Erdal skolekorps, Træet skolekorps og Askøy skolebrass.

Arrangør: Strusshamn musikkforening

Mandag 11. mars: Flygelinnvielse og klaveraften

Fungerende kultursjef Marius Fevang Thorstensen og arrangementsutvikler Nils Olaf Solberg tester ut det splitter nye Steinway-flygelet som er på plass i Kipo. Foto: Tom-Stian Karlsen

Amatørkulturrådet på Askøy (AKRA) har i 2023 samlet inn midler til å finansiere et konsertflygel til kultursalen. Steinway-flygelet er nå på plass og skal innvies mandag kveld klokken 19.

– Vi synes det er flott at det er elever og lærere fra Askøy kulturskole som innvier flygelet, sier Marius Fevang Thorstensen, fungerende kultursjef på Askøy.

I tillegg medvirker blant andre Marianne Juvik Sæbø, Eirik Minde og mannskorene på Askøy.

Arrangør: Amatørkulturrådet på Askøy

Tirsdag 12. mars: Åpen øving til familiekonsert

Musikalhuset på Askøy har hatt flere forestillinger opp gjennom årene og er et populært kulturtilbud for barn og unge. Foto: Christine Fagerbakke (arkiv)

Tirsdag klokken 17 øver Flere farger og Musikalhuset til søndagens store familiekonsert.

– Dette er to av mange flotte tilbud som finnes for barn og unge på Askøy, sier Nils Olaf Solberg, arrangementsutvikler for Kipo kultursal i kommunen.

Det er gratis inngang til øvingskvelden.

Arrangør: Flere farger og Musikalhuset

Onsdag 13. mars: Kino og korkonsert

Filmen om politimann Brekke, «Ei øy i ei anna tid», har gjort stor suksess siden premieren på Ravnanger i desember. Nå er det mulig å oppleve filmen i Kipo kultursal. Foto: Arkivbilde fra Erling Brekke sine filmopptak

Onsdag fra klokken 08.15 til 14 blir det kinovisninger i Kipo. Da vises filmen «Ei øy i ei anna tid» – filmen om politimann Brekke fra Askøy.

Det blir to visninger for elever ved Askøy videregående skole og én offentlig visning midt på dagen.

Kinovisningene arrangeres av Askøy videregående skole, Askøy kommune og filmskaper Frode Fimland sitt produksjonsselskap FIM Film.

Senere på kvelden, klokken 19, blir det korfest i Kipo når korene på Askøy samler seg til konsert.

– Programmet blir variert, noe for enhver smak, sier arrangementsutvikler for Kipo kultursal Nils Olaf Solberg.

Det blir konserter med Mannskoret, Ljom, Follesø Mannskor, Ask Mannskor, Gubbekoret, Kormix, Sangforeningen EKKO og Roots.

Arrangør: Koordinator Jon Per Remme og korene i fellesskap

Torsdag 14. mars: Konsert med voksenkorpsene

Her er Kleppe Musikklag i gang med det selvvalgte stykket «When Angels Fly» i forkant av NM i Brass som ble arrangert i februar. Foto: Vetle Mikkelsen (arkiv)

Voksenkorps-tradisjonen står sterkt på Askøy. Kleppe Musikklag inviterer derfor til storslått korpsfest i Kipo Kultursal klokken 19.

Kleppe musikklag arrangerer voksenkorpskonsert og har invitert med seg Hetlevik Musikklag, Askøy Brass band, Follesø musikklag og Erdal Janitsjar.

Arrangør: Kleppe musikklag

Fredag 15. mars: Rytmisk dag og musikkfest

Fungerende kultursjef Marius Fevang Thorstensen ser frem til musikkfest i Kipo, hvor blant annet kulturavdelingen i kommunen skal presentere hva de jobber med. Foto: Tom-Stian Karlsen

Jam Askøy og Askøy rockeklubb inviterer til rytmisk dag og bransjetreff. Her får lokale bransjeaktører og bransjefolk fra Bergen vist seg frem.

I tillegg vil Kipos lydtekniker Viggo Løchen få vist frem de mange mulighetene som finnes i det tekniske utstyret og kultursalen. Det blir også presentasjon av Askøy Rockeklubb, Jam Askøy, kulturavdelingen, Kulturlogen, Ramsøy Blues club, Sparebanken Vest og Ungflimmer i Florvåg.

Det er gratis inngang til arrangementet.

Arrangør: Jam Askøy, Rockeklubben og koordinator Freja Skern-Mauritzen

Lørdag 16. mars: Gratiskonsert og fengende kveldsjazz

Berit Håpoldøy fra Herdla er blant artistene som skal spille på åpningsfesten til Kipo kultursal. Foto: Pressefoto: Andreas Grønner (arkiv)

Lørdag klokken 19 inviterer ordfører Yngve Fosse og kommunen til gratis konsert for alle.

I likhet med resten av uken så er det kulturlivet på Askøy som står i sentrum når ordføreren inviterer til konsert. Publikum får høre artister som Marianne Juvik Sæbø, Berit Håpoldøy, Askøy demenskor, Kleppe musikklag, Per Berg med flere.

Klokken 22 blir det kveldsjazz i Kipo. Her skal trompetist Hans Marius Andersen quartett spille to sett med fengende jazz i kultursalen.

Konsertene er gratis, men på grunn av plassbegrensning må du ha billett.

Arrangør: Askøy kommune

Søndag 17. mars: Familiekonsert i Kipo

Askøy ungdomslag opptrer under søndagens familiekonsert. Bildet er fra forestillingen «Jungelboka» som Askøy Ungdomslag spilte våren 2018 i Ravnanger grendahus. Foto: Christine Fagerbakke (arkiv)

Søndag klokken 13 blir det familiekonsert i Kipo med Flere farger, Musikalhuset, Askøy ungdomslag, og danseelever fra Askøy kulturskole.

Her blir det sang, dans og skuespill. Publikum får blant annet se utdrag fra Askøy ungdomslag sin forestilling «Over hekken med Tornerose».

Eirik Minde og Mariell Woll Sigvaldsen kjent fra Kræsj Bom Bang syr det hele sammen.

Arrangør: Jam Askøy

Hele åpningsuken: Utstilling i Kipo

Kipo kultursal på Myrane skal fylles med det meste som rører seg av kulturliv på øyen under åpningsuken. Foto: Tom-Stian Karlsen

Askøy husflidslag og Askøy mållag skal ha fast utstilling under hele åpningsuken av Kipo kultursal.

Her blir det utstilling med Askøybunad, kipe og infoplakater.

Arrangør: Askøy husflidslag og Askøy mållag