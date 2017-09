MOT utgjør en forskjell

Vi fra MOT på Ravnager har intervjuet Johannes Lofstad Tangseth i 8. klasse på Ravnanger om overgangen fra barneskolen til ungdomskolen.

– Var ungdomskolen sånn som du forventet?

– Det var mye gøyere enn det jeg trodde, jeg har også fått mange nye venner.

Vi spurte også om MOT hjalp med overgangen fra barneskolen til ungdomskolen. Da svarte Johannes at det ble lettere og at han følte seg mer trygg da han skulle begynne. Etter MOT-besøket i 7. klasse fikk han svar på mange spørsmål han hadde.

– Etter du begynte i 8. klasse, hvordan syns du miljøet er?

– Jeg syns miljøet er veldig bra, og alle er venner med alle. Jeg tror også alle har blitt litt glad i hverandre.

– Gruet meg ikke

Han sier også at miljøet generelt på skolen er bra og at han og de andre 8. klassingene ble tatt godt imot av skolen og MOT.

– Før ungdomskolen begynte, var det noe du gruet deg til?

– Jeg gruet meg egentlig ikke, jeg gledet meg mer for ungdomskolen blir et nytt kapittel i livet mitt.

Vi i MOT jobber for å få til et bedre miljø på skolen for alle elever, og i dette intervjuet får vi svar på at vår jobb hjelper. Noe av det vi gjør er å framheve oss med å gå med MOT-t-skjorten vår en gang i uken, for å vise at vi er her for de.

Samtidig er vi inne på besøk hos de som begynner på ungdomskolen og besøk når de begynner på skolen. Dette gjør vi for å få et bedre miljø og skape trivsel og en trygghet blant alle.

Alltid synlige

Dette intervjuet omhandler et besøk vi hadde hos de som begynte på ungdomskolen denne høsten. Det besøket het overgang fra barneskolen til ungdomskolen, og vi snakket om det samme som vi fikk svar på av Johannes. Mange av de spørsmålene han fikk, spurte vi når vi var på besøk på barneskolene.

Her på Ravnanger er vi alltid synlig på skolen og elevene synes det er greit at MOT gjør den jobben de gjør. Vi i MOT på Ravnanger er veldig glade for den jobben vi gjør og håper andre gjør det samme og er hyggelig og snille mot folk flest. Vi som ung MOTivator ser at vi gjør en god jobb og ser at den jobben vi gjør, tilføyer en forskjell.