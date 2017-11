Verdenskjent band kommer til Askøy

Og om du ikke kjenner den sangstrofen så er det altså et av 1970-tallets mest kjente band som kommer. 28. april 2018 inntar Smokie Askøy forum.

– Det er superstjerner som kommer. Vi håper på stinn brakke og at askøyværingene blir med og lager fest, sier David Genius.

Første lokale initiativ

Genius er sjef i Scandinavian Entertainment Service AS som arrangerer konserten. Firmaet hører til i Storebotn og har eksistert siden 1999. Opp gjennom årene har de vært med på en rekke storproduksjoner.

– Men vi har ikke gjort noe på Askøy før. Så vi tenkte hva vi kunne gjøre som ville funke her. Da slo Smokie oss. Det vet vi fungerer på Vestlandet og er noe folk er glad i, sier Genius.

Fakta: Smokie Britisk poprock-band med sin storhetstid på 1970-tallet. Verdenshiten «Living next door to Alice» toppet VG-listen i 12 uker i 1977. I nyere tid har bandet vært ofte i Norge. Spilte for et fullsatt Askøy Forum i 2011.

Jan Erik Storebø

Selv om firmaet hører til på Askøy har de altså ventet med å gjøre noe stort her lokalt. Utenfor øyen påpeker Genius at dersom man ser vekk ifra Bergen Live er det de som gjør flest store musikkproduksjoner på Vestlandet.

– Vi er blitt en godt bevart hemmelighet på Askøy. Men vi jobber altså mye med store artister. Spesielt innenfor country. Jeg har vært turnéleder for Brad Paisley og Alan Jackson når de har vært her. Bellamy Brothers jobber vi mye med. På Osfest var jeg produksjonsleder. Så vi har etablert oss et godt nettverk som det er på tide at Askøy også får dra nytte av, slår mannen fra Krokås fast.

Vårfest i forum

Konserten 28. april kalles for «Vårfest med Smokie» Det vil både være lokal support på scenen i forkant og salg av drikke.

– Det er plass til rundt 2000. Etter konserten blir det dans så det blir en skikkelig helaften, lover Genius.

Han har jobbet mye med Smokie før og vet at det blir fest ut av sånt. «Living next door to Alice» er for en av de store slagerne på Vestlandet å regne. Og kanskje blir det flere slike musikkfester på Askøy fremover.

– Vi begynner med Smokie og kanskje kan det bli en årlig greie, sier Genius som oppfordrer folk til å ta turen.

Billettene legges ut for salg torsdag 2. november.