Får pengar til å tetta landhandelen

Ligg like ved hermetikkfabrikken som no er kulturfabrikk.

Det er ei stund sidan det var daglegvarer i landhandelen på Hetlevik. Bygget treng sårt istandsetjing, men no ligg det i det minste an til at taket kan bli tetta.

Kulturminnefondet har gitt 30.