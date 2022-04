De skulle egentlig bare spille, men endte opp med å bli prisvinnere

Kleppe Musikklag fikk seg en uventet overraskelse da de ble utropt som vinnere av Askøybragden.

Kleppe Musikklag var hentet inn for å spille på scenen under årets store prisfest i Fargeriet i Strusshamn. Liste visste de om at de selv skulle motta pris.