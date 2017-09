Gjenskaper Florvågslaget på Storavatnet

Her kan du følge sykkel-VM på Askøy minutt for minutt!

– Vi vil hovedsakelig bare ha det gøy og heie på syklistene, forteller Ellen-Mari Hope, leder i Askøy Vikinglag.

I samarbeid med «Tidsreiser» og Kommunen setter de opp Florvågslaget fra 1194 som foregikk ute på fjorden ved Florvåg.

Den gang var det den første Birkebeinerkongen, Sverre Sigurdarsson som kjempet det som er norgeshistoriens største sjøslag mot Øyskjeggene.

Miniatyrutgave

I 1194 var 4000 mann i aksjon. Så mange blir det imidlertid ikke som deltar under nåtidens oppsetning.

– Håpet var at opptil 100 mann kunne være i aksjon under slaget, men det blir nok nærmere 50, forteller Hope.

De skal ta plass i ti robåter og i det større vikingskipet «Tyra» som vil bli å se ute på Storavatnet i stykket som er skrevet av Eivind Stevenson.

– Han er veldig flink og kommer til å sette det opp på en veldig god måte, forteller Hope, før de skal øve gjennom for første gang lørdag 16. september.

– Vi skal i hvert fall gjøre det med så mye innlevelse som mulig slik at dette blir realistisk og ikke minst gøy.

Utkledning for alle

I tillegg til slaget på vannet, vil det være en liten vikingmarknad å finne på gresset vest for rundkjøringen ved Storavatnet.

Der vil det bli ulike aktiviteter for barn og unge i tillegg til muligheten for opptil 80 personer å kle seg ut.

– Vi håper at alle som tar turen til Florvåg kan kle seg ut og være med på å skape liv og røre, forteller Sverre Jokstad, rådgiver innen idrett og nærmiljø i Askøy.

Kommunens initiativ

Jokstad er den som arrangerer oppsetningen fra kommunens side og ønsker med det å vise frem Askøys kultur og historie.

– Dette er jo et slag vi er stolte av fant sted ved Askøy, forteller Jokstad.

Gjennomføringen av Florvågslaget kommer å finne sted på Storavatnet totalt tre ganger i løpet av søndag 17. september. En gang under lagtempoen for kvinner, en gang i pausen og en siste gang under lagtempoen for herrer.