Ønsker økt aktivitet, men svært få har søkt

Et politisk vedtak har åpnet muligheten for kommunen å seksjonere og selge Granen og Kystkaféen, som hører til Strusshamn kultursenter. Dette blir i så fall et grep for å få opp aktiviteten i havnen.

Kommunen har nemlig ikke funnet midlene som trengs for å få Granen og Kystkaféen opp å gå, derfor har de nå åpnet for at andre aktører kan komme inn og drifte. Søknadsfristen for eventuelle nye aktører er 1. november, men så langt har de latt vente på seg.

– Vi forventer en del i løpet av kvelden. I våre systemer har vi kun mottatt to eller tre søkere, bekrefter Kathrine Vollevik Knudsen, leder forvaltning og eiendomsdrift i kommunen.

Holder dørene åpen

De har fått indikasjoner at det er flere som ønsker å komme på banen, men disse har foreløpig ikke søkt. Det er i tillegg kun en av søkerne som er spesifikk mot kafédriften.

– Det er et delvis nytt konsept. Det er vanskelig å si om det er godt eller dårlig, men det er spennende, fortsetter Vollevik Knudsen.

Hun er likevel helt klar på at dersom det kommer inn aktører etter fristen vil de se på disse søknadene også.

– Det som er viktig er å få en god aktør som skaper aktivitet. Om de kommer 31. oktober eller 2. november har ikke så mye å si, avslutter hun.