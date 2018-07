Video skaper stort engasjement for kulturhus

– Det er fantastisk å se et så stort engasjement rundt videoen og budskapet, sier Jan Arne Brekke fra Follese kultursenter, og fortsetter:

– Jeg har aldri vært borti noe lignende, sier han forbauset.

Vil starte kulturhus

Videoen, laget i regi av Follese kultursenter, har som formål å mobilisere engasjement til støtte for å ta over gamle Follese barnehage og skole, og gjøre det om til et kulturhus.

– Vi trenger en plass for folk. En plass der vi kan møtes. Og den muligheten har vi her i den gamle skolen og barnehagen på Follese, sier Per Berg, hovedpersonen i videoen.

Christine Fagerbakke

Noen av aktivitetene Follese kultursenter ser for seg at de kan bruke huset til er fritidsklubb, bordtennis, biljard, yoga, poesikvelder, intimkonsert og matlagingskurs.

– Det er bare fantasien til oss på Follese som setter grenser, sier Berg entusiastisk i videoen.

Kan få til mye

– At så mange har delt videoen, som kanskje ikke er av aller beste kvalitet, viser at det er et stort engasjement rundt dette prosjektet og at vi kan få til mye, mener Brekke.

Selv om det allerede har gått flere år siden barnehagen flyttet ut og det ble foreslått av naboene at kultursenteret kunne ta over, har de stor tro på at de nå kan få det til.

– Dette huset kan bli tilgjengelig for kultursenteret, men da trenger vi at alle som bor her støtter opp under det, avslutter Berg.