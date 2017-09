Lover svingende musikk og god stemning

Tre band fra Askøy Beat Club står klare til å gjenta suksessen fra i fjor der et fullstappet Norrønaheimen var åsted for en høstdans for danseglade voksne. Musikken er selvsagt nostalgisk med vekt på det beste fra 60-og 70-tallet.

– På lørdag braker det løs igjen, og vi gleder oss selvsagt til svingende musikk og gjensyn med gamle kjente, både på og utenfor dansegulvet, sier Aud Elin Målsnes, primus motor for arrangementskomitéen i Askøy Beat Club.

Tre band på scenen

Hun lover kjempegod stemning både fra sal og scene, med tre gode band som spiller omtrent alt av den beste musikken som kom fra England og USA på 60- og 70-tallet.

– Det er gruppene Wild Horses, som spille det beste av Rolling Stones, med kordamer og det hele. Vi har Page One, som omtrent er «husband» på Dyvekes i Bergen og som også opptrådte under sykkel-VM, og vi har KRAFT, tidligere 2nd Power Unit, som i år har gitt ut to låter på norsk på Spotify og iTunes, forteller Målsnes engasjert.

Håper på fullt hus

Ifølge Målsnes er disse bandene suverene på sine respektive repertoarer, og trolig noe av det beste som finnes av denne sjangeren i Norge i dag. På Askøy Beat Club sin Facebook-side er det en nærmere presentasjon av bandene.

– Her håper vi på fullt hus og stormende jubel, sier Aud Elin Målsnes i Askøy Beat Club.