Klar for en fargerik konsert i Erdal kirke

Konserten som finner sted søndag 24. september er den fjerde i rekken av lignende konserter i Erdal kirke.

Her blir det liv og røre fra en stor variasjon av instrumenter og koret «Roots». Sammen vil de, slik Bergsvik forklarer det, skape en konsert og en forestilling som gir rom for et fargerikt mangfold av sjangre, tonespråk, rytmer og tekster.

– Drømmen var i sin tid å lage en konsert etter eget og også etter mange «forbipasserendes» hjerte, forteller Bergsvik.

– Vær tidlig ute

Konserten har fått navnet «Mitt skip er lastet med» og har undertittelen «Blåskeive tonar på god og gyngande grunn».

– Vi håper den kan få folk til å trekke på smilebåndet og vippe litt med godfoten, forteller Bergsvik.

Konserten kommer til å starte kl. 19.00,

– Da er det best å være tidlig ute. Erfaring har vist at det kan bli trangt om plassene, sier Bergsvik.