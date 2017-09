Skal underholde VM-publikumet i pausen

Her kan du følge sykkel-VM på Askøy minutt for minutt!

Førstkommende søndag står Kulturlogen, med Torstein Olsen i spissen for underholdning i Kleppestø. Tidsskjemaet er stramt og de har kun fått mulighet til å booke inn tre forskjellige band og artister.

– Altså, det er så mye bra artister på Askøy nå at vi kunne booket inn fem til ti forskjellige, men nå måtte vi velge tre, forklarer Olsen.

Leverer varene

Valget falt på Fathers of a Thousand Kids, Violet Hill og Hans Marius Andersen.

– Vi har valgt noen som kan levere og som vi vet har god kvalitet. Vi har måtte være tøff når vi valgte ut, men jeg er overbevist om at vi har tatt rett valg, sier Olsen og legger til:

– Det har vært viktig med variasjon også. Vi skal vise at vi er unge, spreke og ikke bare holder fast på gamle minner.

Bandene skal på før rittet og i pausen mellom dame- og herreløpet. Under selve rittet skal de sende på storskjerm med lyd fra scenen.

– Vår jobb er å underholde når det ikke er sykling. Jeg tenker også litt at når folk har kommet inn på området må de bli der, så da er det vår jobb å være med å lage god stemning, konkluderer Olsen.

Halvgamle, slappe menn

Kristian Lindseth fra Fathers of a Thousand Kids lover god stemning under konserten.

– Folk kan forvente seg halvgamle, slappe menn som nekter å vokse opp. Vi har kun 20 minutter, så vi skal rett og slett spille tre ganger så fort for å pakke like mye inn i konserten som vi vanligvis leverer, forteller han lattermildt på telefon.

Riktig og fortjent

På den litt mer seriøse tonen lover han at bandet blant annet kommer med en ny låt, og selv om det ikke har blitt mye øving på forhånd er det ikke akkurat et stressmoment for det rutinerte bandet.

– Vi har blitt så gamle at vi har fått et alt for avslappet forhold til ting. Vi kan låtene, for å si det slik, konkluderer Lindseth.

At de har blitt valgt til å spille på scenen syntes han på mange måter riktig og fortjent.

– Musikken vår kan passe både for barn og gamle folk, kan jeg tenke meg. Det er ikke forskjell om det er VM eller på en pub. Man gjør det samme, så kanskje det er en fordel at vi er en gjeng som nå er blitt ganske erfarne, påpeker musikeren.

Lokal lydansvarlig

Også på den tekniske siden har Kulturlogen sett innenfor kommunegrensene. Tord Kleppe er med som lydtekniker, og kan fortelle om mer arbeid i forkant og gjerne mer utstyr som de ellers bruker.

– Dette blir en veldig gøy dag på jobb, forteller Kleppe.

Han står foran dager med prøver for at alt skal fungere hundre prosent.

– Det er egentlig litt som enhver jobb. Man går ikke hjem før man er fornøyd med hvordan det fungerer. I mitt tilfelle blir det hvordan det låter, forklarer han.

– Når man vet det fungerer på forhånd går det som oftest på skinner. Det viktigste er samspillet mellom arrangørene, teknikerne og artistene. Noen ganger møter man selvsagt tekniske problemer, men de løser man på veien, fortsetter Kleppe.

Erfaren gjeng

At det er Kulturlogen som har hovedansvar syntes han er betryggende og mener at det er en god avgjørelse å velge dem.

– Det er masse flinke folk der. De har gjort dette mange ganger før og er flinke til å ta vare på både publikum, artister og de som jobber for seg. De som har vært borti dem før vet akkurat hvor gode de er, konkluderer Kleppe.

I musikkbransjen går det mye på referanser og inntrykket publikum sitter igjen i etterkant av et arrangement. Med andre ord kan Sykkel-VM bli et høydepunkt og en fin måte å få vist seg frem for Kulturlogen.