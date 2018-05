Hva står på programmet for nasjonaldagen i din bygd? Vi trenger din hjelp til å lage Askøys beste oversikt over det som skjer på 17. mai.

17. mai programmet blir trykket i Askøyværingens papiravis 9. mai, og vi ønsker en så god 17. mai-oversikt som mulig. Hva skjer når og hvor på øyen vår?

For å få en best mulig oversikt så trenger vi at dere sender inn programmet for din bygd til redaksjonen@av-avis.no innen midnatt.

17. mai-programmet vil selvsagt også bli publisert på våre nettsider i god tid før selve nasjonaldagen.

Da er det bare å begynne å glede seg til 17. mai, og det som forhåpentligvis blir starten på en varm og deilig årstid.

Kom 17. mai du skjønne milde!