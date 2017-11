Arrangerer klesmarked for barnehjem

På Askøy videregående skole arrangeres det i år et bruktmarked til inntekt for Maisha Mema i tillegg til at elevene har pengeinnsamling og skaffer arbeid med inntekt dedikert til prosjektet.

– Det kommer til å bli solgt mye bra klær. En del av det er ikke brukt en gang, sier Jørgen Indrøy Strømsnes, medlem i komiteen for Maisha Mema-innsamlingen.

– Vi har mer enn nok klær, jeg er til og med litt usikker på om vi får solgt alt, legger han til.

Indrøy Strømsnes lover at de som møter opp på markedet, som er åpent fra mandag til onsdag denne uken, vil finne noe kult.

Ungdommene vil komme rundt med bøsser både tirsdag og onsdag.

Populært prosjekt

I dag består komitéen på den videregående skolen av omtrent tretti personer. De jobber konstant med å finne nye, kreative måter å kunne bidra til innsamlingsaksjonen. Han roser blant annet Pål Albro, som er hovedansvarlig bak prosjektet for hva han får til.

– Det er veldig populært. Store deler av skolen deltar på dette, forteller Indrøy Strømsnes og legger til:

– Det er ikke bare et kull eller en klasse, men hele skolen. Da vil det jo også spre seg ut til alle generasjonene.

Og han er helt klar på at årets mål må bli å slå summen skolene klarte å samle inn i fjor.

Flere generasjoner

Mange av elevene fra Askøy har vokst opp med Maisha Mema-prosjektet, og Indrøy Strømsnes tror at det gjør at mange føler en egen tilhørighet til det.

– Da jeg startet på videregående hadde jeg hørt om prosjektet selv om vi ikke hadde hatt det på min tidligere skole, forklarer han.

Og han tror at de elevene som tar Maisha Mema mer seriøst enn andre, er de elevene som klarer å sette seg inn i situasjonen.