Selskapet omsatte for i underkant av 8,5 millioner kroner i 2023, 9,9 prosent mer enn i 2022. Dette er de høyeste driftsinntektene firmaet har oppnådd. Driftsresultatet krymper derimot med 58.000 kroner, og ender på om lag 250.000 kroner.

Resultatet før skatt vokser derimot og er nå omtrent 200.000 kroner.

Totalt gir dette en driftsmargin på tre prosent, som er på samme nivå som i 2022.

Til sammenligning er snittlønnsomheten i norske bedrifter 20,5 prosent, ifølge de siste SSB-tallene. I næringen kultur og sport er tilsvarende snitt elleve prosent.

Ordbok: Slik leser du tallene Vis mer ↓ Dette betyr begrepene som brukes av Bedriftsroboten. Driftsinntekter: Kalles også omsetning, og er samlede inntekter fra drift i en gitt periode. Driftsresultat: Det man sitter igjen med etter å ha trukket fra det driften har kostet i perioden. Resultat før skatt: Driftsresultatet, men først legges såkalte finansinntekter til. Det kan være gevinst fra renter og aksjer. Deretter trekkes finanskostnadene fra. Typisk er dette gjeldsutgifter. Driftsmargin: Forholdet mellom driftsresultat og omsetning, fremstilt i prosent. Gir en pekepinn på hvor lønnsom en bedrift er. Hva som regnes som en god margin, kan variere fra bransje til bransje. Aksjeselskap: Forkortes ofte til AS, og er en virksomhet med kapital fordelt på én eller flere andeler. Disse kalles aksjer. Aksjonærene har ikke personlig ansvar for selskapets forpliktelser eller gjeld. Utbytte: Utdeling fra et aksjeselskap til aksjonærene, vanligvis i form av kontanter eller aksjer. Egenkapitalprosent: Summen av en bedrifts gjeld og egenkapital, altså hva bedriften eier, kalles totalkapital. Egenkapitalprosenten sier noe om hvor solid en bedrift er. Høy egenkapitalprosent betyr god soliditet. Bransje: Næringslivet kan inndeles i ulike næringer, som igjen består av ulike bransjer. Bedriftsroboten tar utgangspunkt i offisielle nærings- og bransjekoder. Du kan lese mer om dem her.

Fakta om It Is All Living

It Is All Living ble opprettet i 2012. Hovedbransjen er underholdning.

Største aksjonær er David Johannes Genius (55), som eier 55 prosent av aksjene. Eierne tok ikke ut utbytte forrige år.

David Johannes Genius er også daglig leder og styreleder.

Slik er bransjetoppen

It Is All Living har den 8. høyeste omsetningen i Vestland i sin spesifikke bransje.

Det finnes 23 selskaper i samme bransje i Vestland.

Oversikten under viser topplisten i den aktuelle bransjen, sortert etter driftsinntekter. Opplysningene er hentet fra sist registrerte regnskap, og vil fortløpende kunne endre seg etter hvert som nye tall kommer inn.

Listene tar utgangspunkt i bedrifter som er registrert med hovedkontor i fylket. Det betyr at underavdelinger og filialer ikke vil dukke opp.

Bedriften er også nummer 131 på landstoppen.