– Lytte, lytte, lytte! Det er veldig viktig der inne. Konsentrasjon, overskudd og kontroll! formaner Egil Magnussen, dirigent for Askøy Brass Band.

Korpset spiller i 1. divisjon, og skal i NM-ilden med nypussete instrumenter om få timer. De har leid lokaler av Frelsesarmeen for å få presset inn enda noen dyrebare øvingsminutter før det blir alvor i storsalen i Grieghallen.

Etter å ha øvd hardt siden nyttår, sitter stykket «Chivalry» godt – men likevel ikke helt som dirigenten vil.

– Vi skal målbinde de som sitter i salen, og det betyr klang, klang, klang, sier han.

Men tiden går fort, og med beskjed om å ikke la seg rive med av trombonene når de spiller sterkt, går korpset til kaffepause, nervebegrensing og ventetid i Grieghallens garberobe.

Skifter bukse på en tuba Sara Ravnanger (16) og Kent André Andreassen (18) deltar i NM for første gang.

– Det er ekstra spennende og nervepirrende. Nå skal det virkelig telle, sier Kent.

Det gjelder å huske hver eneste lille detalj de har øvd på, se på dirigenten, huske styrkegrad og spille det som skal spilles.

– Det verste som kan skje er at jeg braker ut med en ekkel tone mens alle andre er helt stille, sier Sara og hufser på skuldrene.

Men de to førstegangs-NMerne og alle de andre i Askøy Brass Band har blåst seg gjennom alle notene gang på gang og øvd hardt, særlig den siste uken, og føler seg forberedt.

Klar er også Hetlevik musikklags dirigent, Øyvind Nikolaisen. Han kommer løpende fra Hetleviks opptreden for å slutte seg til Askøys rekker, der han spiller euphonium, og skifter bukse bak en tuba. Dermed blir ABB ledet gjennom Grieghallens mange kroker og krinkler – først til signering, der alle i korpset må legitimere seg, og så til enda et øvingsrom for den aller siste finpussen.

Tonepuss i siste liten Med bare leppene øver korpset på rytmen og styrkegraden.

– Huh, huh, huh, låter det, som et lokaltog i godt driv.

Lykke til-SMSer leses innimellom, og instrumentene fikses litt enda en gang.

Og når dirigent Egil Magnussen har fått en generalprøve på de viktigste bitene, smiler han bredt.

– Nydelig, nydelig, nydelig, peker han med dirigentstokken.

– Kos dere! Jeg gleder meg, sier han.

En av Norges Musikkorpsforbunds mange frivillige gir beskjed om at tiden er der, og i et langt instrumenttog går Askøy Brass Band mot scenen, storsalen og alvoret.

Alvorets kvarter Publikum plystrer og klapper vilt. Det har sine ekstra fordeler å spille på hjemmebane.

Korpset setter seg, ordner noter og passer på at vannflasken er innen rekkevidde. Og så toner «Chivalry»s første myke strofer ut i Grieghallen. Ingen lar seg rive med av trombonene, styrken, tempoet, klangen, alt er der. Publikum smiler seg gjennom stemningsskiftene i Martin

Ellerbys komposisjon, og altfor fort er resultatet av flere måneders kollektiv innsats ferdigspilt.

– Oi! De må ha øvd mye, sier en imponert tilskuer.

Festklar i foajeen I foajeen, der verken dommere eller publikum kan se dem, har brassbandet en skikkelig jubelutblåsning. En tidligere dirigent kommer for å gratulere sammen med familie og venner, og Egil Magnussen er storfornøyd.

– Det beste vi har fått til. Vi skapte det vi var ute etter, og er best når det gjelder. Det er en fin gjeng, og godt humør viser igjen i spillingen.

På fellesfotograferingen er det bare smil å se. Nå venter den første ølen, og Askøy Brass Band er klar for fest.