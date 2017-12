Denne saken ble først publisert i Askøyværingen i april 2017.

Onsdag 5. april, Øvre Kleppe: To småpiker dytter en dukkevogn over gulvet i stuen, inn på kjøkkenet og ut på gangen før de sniker den inn i stuen igjen for å fortsette rundturen. På sin bekymringsløse ferd triller de fnisende på to dukkebarn.

Det er barn over alt i eneboligen. Noen spiser kake, andre utforsker lekene de har fått. De mindre modige knuger skjørtekantene til mødrene. Etter fem lange år møtes endelig de ti søskenbarna hverandre igjen i Norge.

De er endelig trygge.

Tre dager tidligere: Hun er blitt vant til å hjelpe flyktninger med bosetting. Bare siden høsten 2016 har Sidsel Lundebø personlig bosatt et 60-talls flyktninger i bergensregionen. Det sammen med Cecilie Larsen og andre gode hjelpere i Facebook-gruppen «Positiv inkludering».

Men denne gangen er det annerledes.

– Tidligere har det vært mest enslige, og et og annet ektepar. Da kunne de fint ankomme en tom leilighet, før vi dro på IKEA og samlet det de trengte samme kveld og påfølgende dager, forklarer Sidsel.

Men det sier nærmest seg selv at når en hel familie med fem barn under syv år skal bosettes, bør det meste være på stell.

Og Sidsel har virkelig trådd til for familien Alshiekh. Finn.no er blitt trålet for alt som finnes av møbler, og både bleier, vaskemidler og senger er på plass. Fra å være en nyoppusset, men tom enebolig på Øvre Kleppe, har huset på knappe tre dager blitt riktig så hjemmekoselig, med gardiner, lys og blomster foran vinduene, og en hjemmekoselig sofakrok hvor de minste kan rulle fra side til side.

Den spede begynnelsen: Det hele begynte da 95 flyktninger ble akuttplassert på Lauvøy julen 2015. Facebook-gruppen «Askøy hjelper» ble opprettet for å gi flyktningene et aktivitetstilbud. Da Lauvøy-flyktningene ble flyttet til Landås etter vel en måned, fortsatte gruppen med å gi flyktningene glimt av et normalt liv utenfor mottaket. Skidager i Kvamskogen og badebesøk i Kollevåg. Og ikke minst, utallige hjemmebesøk hos Sidsel, der arrangørene sørget for å sirkulere hvem som fikk være med fra gang til gang.

«Askøy hjelper» ble til «Positiv inkludering».

Både Lauvøy på Ramsøy og Landås i Bergen var midlertidige mottak. Etterhvert som våren gikk, og presset ved de norske grensene avtok, ble flyktningene plassert i ordinære mottak og spredt landet rundt. De fleste flyktningene Sidsel og «Positiv inkludering» ble kjent med, lengtet tilbake til Bergen.

– Så snart de har fått bekreftet at de har fått oppholdstillatelse, og ønsker seg tilbake til Bergen eller Askøy, har vi hjulpet dem med bolig, forteller Sidsel.

De har jobbet på spreng for å holde «flokken samlet», som hun sier. For dersom flyktningene ikke har klart å skaffe bolig på egen hånd innen en viss tid, kommer IMDi inn i bildet. Med pålagt bosetting hvor som helst i landet.

– Noen utleiere blir avvisende med en gang det er snakk om flyktninger. Derfor sier vi det ikke med en gang, medgir Sidsel, og legger til:

– Vi prøver også å forklare at med flyktninger som skal bosettes, får utleierne hyggelige leietakere og sikre leieinntekter.

Bak engasjementet ligger den ene, enkle grunnen: Flyktningene er mennesker nordmennene er blitt kjent med.

– Når du kjenner til historiene og bakgrunnen, er det naturlig å ønske å hjelpe dem med å få tilbake livsgrunnlaget etter å ha vært på flukt og mistet alt. Et hjem er begynnelsen på det å stable på bena livet igjen, sier Sidsel stille.

Gjenforeningen: Mohamad Ali Alshiekh bor sammen med konen Zahra Alali og deres fem barn på Ask. Her har de vært bosatt siden i fjor høst. Flere av barna kan allerede føre en enkel samtale på norsk.

– Her har vi mulighet til å la barna våre vokse opp på en god og riktig måte. Hadde vi blitt i Syria hadde barna våre aldri fått noen utdannelse, sier Mohamad.

Ved siden av sitter broren Ahamed Alshiekh og tolken Maher Alnseerat, også han bosatt på Askøy av Sidsel og «Positiv inkludering». Med ankomsten av broren og hans familie, teller barneflokken ti hoder.

– Du vet, her har døtrene våre muligheter for å få et fullverdig liv, konkluderer de, og ser bort mot alle jentene som sitter stille og leker.

Brødrene, som ikke har sett hverandre på fem år før begge flyktet til Norge, mimrer. Forklarer at det finnes et «Syria før krigen» og «Syria etter krigen». Disse to kan ikke sammenlignes.

Trygg i Norge: Det er på grunn av barna og familien at brødrene har kommet til Norge. I Syria hadde de ingen muligheter til å beskytte dem. Også konene, Aisha og Zahra, er glade for å ha fått et trygt sted de kan oppfostre barna sine.

– Jeg håper nordmenn kan prøve å forstå hvilken situasjon vi sto foran. Det er ikke snakk om at vi kommer hit for å ta godene og dra tilbake. Vi har kommet hit fordi vårt land ikke lenger er trygt. Fordi vårt hjemland er blitt tatt fra oss, fortsetter Mohamad Ali.

Ahamed var den siste av brødrene som fikk plass på Askøy. Han dro fra Syria via Tyrkia og over til Hellas. Alle milene ble tilbakelagt til fots. Han måtte ta en avgjørelse om det var tryggest å la familien bli igjen eller å ta dem med. Familien ble igjen i Syria.

– Jeg kunne ikke risikere dem. Ikke når jeg visste hvordan situasjonen var med båtene og hvor mange som ikke overlevde turen, innrømmer Ahamed.

Det gikk halvannet år før han fikk se familien sin igjen. De yngste barna, trillingene, er akkurat fylt to år.

De forteller at de begge valgte Norge for landets humanistiske syn. For sine menneskerettigheter og likeverd. Og ikke minst for dets trygghet.

– Jeg vet det er mange som sliter med at det går tregt å få avklaring på familiegjenforening. Men vi må bare takke UDI for at det gikk så raskt for oss. Bare fire måneder etter intervjuet fikk vi svar. Jeg vet om mange som må vente opp mot to år, forteller Ahamed.

– Hva ønsker dere å gjøre etter introduksjonsskolen?

– Få en jobb. Om det er mulig, samtykker brødrene, som er oppvokst på gård og har jobbet med bygningsarbeid og drosjekjøring blant annet.

Drømmen om en fremtid: Også barna er ivrige etter å snakke med Askøyværingens utsendte. De vil så gjerne vise hva de gjør på skolen. Spesielt den lilla boken med illustrasjoner og ord på både norsk og arabisk. «Pipe», «fugl» og «kopp» står på sidene. Samtlige av barna legger stor flid i å uttale ordene bortimot perfekt.

Barna blar videre i den lilla boken. Det er på tide å snu om på leksene, og journalistens arabisk skal testes. Barna forteller at eple heter تفاحة [tafaha] på arabisk. Et par forsøk og noen høylytte fnis senere sitter det, før de går tilbake til norskglosene og smugkikker på de mer vanskeligere ordene i de senere kapitlene i boken.

Mohamad forteller at det som har imponert ham mest med Norge, er hvor sterkt barnas rettigheter står.

– Jeg håper mine barn får et bedre liv enn mitt. At de vil studere hardt, klare å gjøre noe med livene sine og bli til noe, sier Mohamad håpefullt.

Men selv om de sitter trygt i Norge er avstanden til Syria kortere enn noen gang. For få dager siden slo overskriftene mot dem etter det kjemiske angrepet mot sivile i byen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen.

– Angrepet skjedde omtrent 100 kilometer unna byen hvor Alshiekh-familien holdt til, forklarer tolken Maher.

Og det er dette han prøver å forklare at de rømmer fra: Det er ikke drømmen om et bedre liv. Det er drømmen om et liv i seg selv.