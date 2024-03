18 eierløse katter og minst ett kull med kattunger reker rundt på Ramsøy. Siden april har Dyrebeskyttelsen Hordaland i samarbeid med dyreklinikkene gitt kattene mat, gitt dem vaksinasjoner, sterilisert og kastrert dem og testet dem for katteaids.

-Kattene på Ramsøy har vært et problem i lengre tid. Opphavet til problemet er enkelte i lokalmiljøet som ikke har brydd seg med å sterilisere eller kastrere kattene sine og dermed har kattene fått herje fritt. Resultatet er kull på kull med kattunger som ingen vil kjennes ved, sukker Inger-Johanne Graff i dyrebeskyttelsen.

Mange av kattene har måttet bøte med livet etter at dyrebeskyttelsen grep inn. Noen grunnet alvorlige sykdommer, de fleste grunnet katteaids.

-Det er bare tre år siden det var en tilsvarende aksjon for å rydde opp i kattetragedien på Ramsøy. Den gang ble 30 katter avlivet. Fortsatt virker det som om enkelte ikke har forstått alvoret i det som skjer der ute. Vi vet om flere huskatter som fortsatt ikke er kastrert og dermed kommer det fortsatt kull med kattunger til verden. Nå må folket forstå alvoret i dette og ta sine forhåndsregler, sier Graff.

-Det som skjer på Ramsøy er helt umenneskelig. Jeg kan virkelig ikke fatte at folk kan la en slik tragedie utspille seg, sukker veterinær Hilde Røssland. Hun har påtatt seg arbeidet med å mate villkattene i sommer.

Røssland mener det som skal til for å bli kvitt villkatt-problemet er folkelig engasjement og opplysning.

-Vi trenger folk som bryr seg og som har lyst til å engasjere seg for å gi kattene et bedre liv. I tillegg må vi avlive myten om at kattene har godt av å få ett kull kattunger før de blir sterilisert. Det er det reneste vrøvl!

Fram til nå har en lokal kvinne på Ramsøy samarbeidet med dyrebeskyttelsen om å gi villkattene mat og tilsyn. I løpet av året håper dyrebeskyttelsen å opprette en matstasjon der villkattene kan komme for å få mat sånn at kvinnen slipper å ha kattene gående i sin egen hage.

-Målet er å bli kvitt villkattene. Nå har vi testet nesten alle de eierløse kattene for katteaids. De som er friske, er blitt sterilisert eller kastrert og får leve videre på Ramsøy. Dersom alle katteierne i området tar ansvar og gjør det samme med sine katter, kan vi være kvitt problemet om noen år, tror Inger-Johanne Graff.

Hun oppforder askøyværinger som kunne tenke seg å hjelpe kattene til et bedre liv til å ta kontakt med Dyrebeskyttelsen Hordaland. De håper å kunne opprette en egen avdeling på Askøy som kan holde øye med kattebestanden på øya.

-Og hvis noen kunne tenke seg å gi noen av kattene et trygt og godt hjem, blir vi selvfølgelig veldig glade for det og!

-Vi orker ikke mer

Ekteparet Mona og Magnar Olsen har fått nok av Ramsøy-kattene. –Vi flytter, sier de.

Ekteparet bor rett ved siden av huset der villkattene blir matet, og har virkelig opplevd kattepinen på kroppen.

-Så snart vi setter oss ut på verandaen for å grille, får vi selskap av en haug med villkatter. Lar vi vinduer i huset stå åpent om natten, har vi huset fullt av katter neste morgen, sukker Mona Olsen.

Nå har de fått nok, og har bestemt seg for å flytte.

-Jeg er selv oppvokst med katter og vi har to nydelige katter selv. Men det som foregår her på Ramsøy hører ingen sted hjemme. Vi blir plaget av villkattene hele døgnet. Nå har vi kjøpt oss nytt hus. Det skal bli godt å komme vekk fra dette, sier de.