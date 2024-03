Det var i august i fjor at kvinnen skulle kjøre fra bopel til Kleppestøda ene hjulet punkterte og hun fortsatte kjøringen til en bensinstasjonhvor hun ville søke hjelp til å skifte hjulet. Politiet ble tilkalt pågrunn av mistanke om at hun hadde drukket alkohol, og utåndingsprøvetatt av kvinnen bekreftet mistanken, den viste at hun hadde enalkoholkonsentrasjon på 0,50 milligram per liter luft.