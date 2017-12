100 år siden folk på Askøy så «lyset»

På julaften i år er det hundre år siden de første husstandene på Askøy fikk lys i lyspærene sine gjennom Askøy Energi. Det er noe å tenke på når du tenner stjerna i toppen av årets juletre.

– Ja, det er litt spesielt i grunnen at det kom akkurat på den dagen. Det kan hende de ventet noen dager for å strømmen akkurat på julaften, men det vet jeg egentlig ikke. Høyst sannsynlig er det rett og slett bare den dagen strømnettet ble ferdigstilt, forteller avdelingsleder i Askøy Energi, Vidar Kristiansen.

Problemer i starten

Da ledningsnettet sør på Askøy sto ferdig i 1917 manglet Askøy Elektrisitetsforsyning (AEF), som Askøy Energi het den gangen, det viktigste av alt, nemlig strømforsyning. En kabel for å lede strøm over fra Kvarven til Kleppestø var bestilt fra USA, men på grunn av første verdenskrig ble leveringen kraftig forsinket.

Slik det står i 75 års-jubileumsboken til AEF var det da at «noen lyse hoder» kom på at Arne Johannessen Shoddyfabrikk A/S hadde en kraftstasjon i Strusshamn som kanskje kunne levere noe kraft til det nye strømnettet.

Det endte med at AEF inngikk en avtale med Arne Johannessen om å levere 30–35 KW til en pris av 30 kroner per måned fram til utgangen av april 1918. Dermed ble den første strømmen som ble brukt på Askøy også produsert på Askøy, selv om dette ikke var planlagt.

Da strømnettet først åpnet var det kun den sørlige delen av øyen som hadde fått strømnettet sitt bygget ut. Dermed var det bare Kleppestø, Kleppe, Strusshamn, Follese, Hetlevik, Florvåg og Bakarvågen som fikk strøm på julaften i 1917.

Forbindelsen med Arne Johannessen A/S varte fram til 1. november 1918. Da hadde Askøy Energiforsyning fått kjøpt en kabel fra Sverige og den første kraftoverføringen over fjorden var igang.

Askøy Energiforsyning

36 år etter

Utbyggingen av ledningsnettet var ingen billig affære og dermed tok det lang tid før hele kommunen kunne bytte ut stearinlysene med elektrisk lys.

Utbyggingen nordover skjedde gradvis og det var ikke før i 1953 at nordre deler av Askøy og Herdla ble med i nettet til Askøy Elektrisitetsforsyning. Det var altså 36 år etter de første på øyen.

At det tok så lang tid å bygge ut strømnettet helt ut til Herdla gir mer mening når man ser på kostnadene ved utbyggingen og folks magre elektrisitetsbruk. Fram til Kollevåg i vest og Ask i øst brukte AEF 941.000 kroner på utbyggingen av strømnettet. Det ville tilsvare 21,7 millioner kroner i 2016 ifølge SSB sin prisendringskalkulator.

På grunn av askøyfolkets sparsommelighet med strømmen hadde AEF sin lånegjeld kun sunket med 82.000 kroner i 1927. I en periode på 30-tallet avtok faktisk folks strømforbruk.

Andre verdenskrig førte til at flere gikk over til bruk av strøm til koking da oljen, som var mer vanlig ibruk, ble en mangelvare for folk flest. Sammen med at tyskerne hadde et stort strømforbruk på sine anlegg, førte dette til at AEF ble gjeldsfri i regnskapsåret 1944/45.

Askøy Energiforsyning

Satser på solceller

Med økningen av strømforbruket utover på 1900-tallet, økte også behovet for en strømforsyning til Askøy av høyere kvalitet. Dette førte til flere kraftoverføringer fra nærliggende områder til Askøy i siste halvdel av 1900-tallet.

– Strøm har bare blitt viktigere og viktigere for oss. Vi er mer avhengig av et godt og stabilt strømnett nå enn bare for noen få tiår siden. Skulle strømmen forsvinne over lengre tid i dagens samfunn ville det få store konsekvenser, forteller Kristiansen.

Det har skjedd store endringer i vår bruk av strøm de siste årene. Det har også ført til en stor endring i hvordan strømleverandørene opererer.

– Nå og i tiden framover handler det om hvordan vi kan tilrettelegge for muligheter for våre kunder, forteller Kristiansen.

Han trekker fram solcellepaneler som Askøy Energi sitt satsingsområde. Med de nye strømmålerne skal de legge til rette for at privatpersoner kan selge strømmen de selv produserer.

Kilde: Jubileumsboken Askøy Elektrisitetsforsyning 75 år (1995) av Wilhelm Berg.