TV2: Eiking kan bli lagkamerat med Contador

Det er TV2 som melder om flere profflags interesse for Odd Christian Eiking. Deriblant Cannondale Drupac med en annen stor sykkelprofil, Rigoberto Urán.

TV2 som er til stede under Tour de France har vært i kontakt med Trek-Sagafredos lagsjef Luka Guercilena, som bekrefter interessen for askøyværingen.

– Ja, vi har blitt tilbudt Eiking av agenten hans, Joona Laukka. Han er en vi følger med på og er interesserte i, sa Guercilena til TV2 før starten på 16.etappen av Tour de France.

Ennå uklart

Odd Christian Eiking, som for tiden er i Mallorca for å trene, bekrefter interessen fra både Trek og Cannondale, men at det også er flere lag som er aktuelle.

– Ja, det er mange som har vist sin interesse, men jeg kan ikke gå noe nærmere inn på hvilke lag det er snakk om, forteller Eiking.

Guercilena forteller til TV2 at det ikke vil bli aktuelt å signere noen nye ryttere for de kommende årene før etter Tour de France er over 23. juli.

Eiking på sin side håper han kan sitte på en ny kontrakt innen 1. august.

Ønsker en friere rolle

I sine to sesonger i FDJ har Eiking hatt en rolle som hjelperytter, men egentlig ønsker han å kunne være friere til å sykle for sine egne sjanser.

– Det avgjørende for hvilket lag jeg vil signere for er hvilke lønnsvilkår og hvilken lagrolle jeg kan få, forteller Eiking.

– Sykling er en lagsport og man må sykle for lagets interesser, men jeg håper jeg kan få en friere rolle i et nytt lag.