Skal konkurrere mot verdenseliten

Kommende uke sender Askøy Turn og Sportsdrillklubb av gårde to av sine beste utøvere til International Cup i sportsdrill.

– Vi er spente

Sara Merkesvik og Maiken Steffensen reiser nedover 7. august, og skal delta i både Solo One- og Two Baton-klassen.

Stevnet arrangeres i byen Porec på Kroatias vestkyst.

– Maiken tok en sterk sølvmedalje under fjorårets European Cup, så vi er spente på om hun kan hevde seg også mot verdenseliten, skriver trener Lisa Sæther i en e-post til Askøyværingen.

Kan bli historisk

Norge har for øvrig aldri tatt medalje i International Cup eller VM, og Steffensen kan dermed bli historisk dersom hun lykkes fullt ut.

– I første omgang er målet en plass i finalen, skriver Sæther.

For Merkesvik er årets IC den første internasjonale konkurransen hun er med på.

– Målet til Sara er først og fremst å prestere best mulig, så får vi se hvilke resultater det fører til. Hun har utviklet seg mye bare i løpet av sommeren,og nå er vi stolte over å ha enda en utøver fra Askøy med i et internasjonalt mesterskap, skriver Sæther avslutningsvis.