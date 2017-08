Vestsiden til 16-delsfinale med sin egen vri på Flo-pasningen

I fjor tapte Vestsiden-Askøys G16-lag alle kampene da de var med i Norway Cup. I år har de derimot funnet sin egen taktikk.

– Vi kaller det Bendikpasningen. Nei. Dueskytteren, kan vi kalle det, gliser Bendik Duesund.

Han er målvakt for Vestsiden-Askøy, men han kunne også vært kicker i amerikansk fotball. Utsparkene hans går så langt at det alltid blir farlig for motstanderen.

– Vi har et eget angrepsvåpen i keeperen vår, roser trener Morten Thorgersen.

Sverger til oter

Guttene vant gruppen sin og gikk inn i 32-delsfinale mot Rindal med å ta en tidlig ledelse etter at Jørgen Wikum rundet keeperen. I andre omgang gjorde han det samme og de vant 2–1 og er klar for 16-delsfinale i a-sluttspillet på torsdag.

– Vi kjempet som noen otere, slår Magnus Baugstø fast etter kampen.

– Otere?

– Lagmottoet vårt er «Da er en oter». Det er en internvits som bare vi skjønner, svarer han, uten at han vil utdype det noe mer.

Jan Willie Olsen

For vitser og god stemning er det mye av i troppen om dagen. I to kamper har havnet under med to mål for så å komme tilbake til seier og uavgjort. «We are the champions» runger ut av lydanlegget de har med seg på kampene.

– Det er en helt utrolig sammensveiset gjeng. Vi gleder oss på en måte litt ekstra over at de vinner her, for det har ikke gått så bra i serien, mens det går over all forventning på Norway Cup, sier treneren.

Keeperen tar ansvar

Det er umulig å si hvor langt Vestsiden kan gå i Norway Cup, men at de skal ha det gøy underveis er det ingen tvil om. Det har keeperen fått ansvar for.

– Jeg er en gladgutt som aldri blir sur, og prøver å få moralen opp, forklarer Duesund.

De andre gir han merkelappen lagets klovn, med positivt fortegn, vel og merke.

– Nå har de kjøpt seg anlegg også. Så har de fått et jentelag til å heie på seg så da er de fornøyd, humrer treneren.