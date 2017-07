Norges største sykkelritt for barn er tilbake

Lørdag ble det første pedaltråkket i Tour de France tatt. Tradisjonen tro går Tour of Norway for kids samtidig.

Rittet har blitt et fast, daglig innslag under TV 2s sendinger fra Tour de France. 14. juli er det Herdlas tur til å by opp til sykkelfest.

Rittet besøkte også Askøy i 2016. Da var det 160 forhåndspåmeldte barn.Totalt stilte 457 barn på startstreken totalt.

– Her skal vi få til en skikkelig sykkelfest, så her gjelder det å spenne på seg hjelmen og få med seg hele familien ut på sykkelen, skriver arrangørene på Facebook-siden.

Rittet er for barn fra fem til 13 år.