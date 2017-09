Slik kommer du deg rundt på Askøy under sykkel-VM

Mulighetene for å kjøre bil og buss på store deler av Askøy blir svært begrenset under VM-dagene lørdag 16. september og søndag 17. september (se egen oversikt).

En gledelig nyhet for dem som ønsker å komme seg mellom Herdla og Ravnanger er at Askøy boccia og teppecurlingklubb har tatt på seg ansvaret med å bringe folk inn og ut av området søndag 17. september. Dette fordi Skyss ikke har et eget tilbud for dem nord på Askøy denne dagen.

– Et stort pluss

Ifølge Askøy kommune sine nettsider blir det kjørt buss fra Herdla – Ravnanger (krysset der man tar av mot Hanøy) og tilbake.

Rådgiver for kultur og idrett i Askøy kommune, Sverre Jokstad, er svært fornøyd med å ha fått på plass tilbudet.

– Dette har vært et sårt punkt i VM-satsingen en god stund nå. Derfor er vi glad for at boccia- og teppecurlingklubben vil bidra med dette. Det er et stort pluss og de stiller med en vanlig buss, sier han.

Jokstad mener Ravnanger er et naturlig sted å ta med seg familien dersom man bor i nord.

– Ravnanger vil være en fin plass å være under VM ettersom det er her sykkelløpet starter. Det vil også være underholdning fra scenen, sier han.

Fakta: Buss på nordre Askøy Bussavgangene er som følger: Herdla – Ravnanger klokken 11.00, Ravnanger – Herdla klokken 14.15, Herdla – Ravnanger klokken 14.45, Ravnanger – Herdla klokken 17.30. Prisen er 50 kroner per person og det er mulig å ta med egen sykkel. Du kan bestille buss gjennom telefon 922 82 096 eller stå på bussholdeplassene og stopp bussen. Kilde: Askøy kommune

Busser vest på øyen

Kommunikasjonrådgiver, Ingrid Dreyer i Skyss, opplyser til AV, at konsekvensen av veistengningene blir at Skyss ikke får kjørt busser til/fra Askøy nord og Askøy øst til Kleppestø/Bergen i stengeperioden.

Følgende linjer blir da innstilt: 482, 483, 484, 485, 495, 496, 497 og 499.

Det betyr at steder som Herdla, Breivik, Ramsøy, Hanevik og Steinrusten blir helt uten busstilbud under stengeperioden lørdag og søndag.

Veinettet vest på Askøy blir berørt i mindre grad. Linje 490/491 (Hetlevik/Marikoven-Busstasjonen) og 493 (Krokåsfeltet-Busstasjonen) kjører tilnærmet normal trasé, men bussholdeplassen vil bli bak Kleppestø senter med tilkjørsel fra Kleppevegen.

– La bilen stå

Ifølge samferdselssjef i Askøy kommune, Bjørn-Egil Olsen, er det beste å la bilen stå.

– Her handler det om å komme seg på på plass der man ønsker å stå tidlig og i god tid før sperringene settes opp. I tidsrommet veiene er stengt er det lurest å ikke bevege seg ut med bil på veinettet i det hele tatt slik jeg ser det. Det beste er å parkere bilen, sier han.

Det er verdt å merke seg at det er mulig å parkere bilen på Kleppestø-kaien før klokken 10 søndag 17. september. Ulempen er at man ikke kommer seg derifra igjen før veiene åpnes klokken 19.00 om kvelden. Biler kan heller ikke parkere i området ved Pizzabakeren og ned mot rundetårnet. Her vil det bli avstengt.

OBS! Tilbudet for båt vil også bli styrket. (Se egen oversikt)