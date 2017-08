Eiking har signert for nytt lag

Odd Christian Eiking (22) har signert for det belgiske klassikerlaget Wanty Groupe Gobert.

Det bekrefter han selv overfor Askøyværingen.

– Dette er en overgang som byr på nye muligheter for meg. I Wanty vil jeg få en friere rolle og flere sjanser. Jeg vil få en kapteinsrolle i de kuperte løpene som det er en del av, sier Eiking til Askøyværingen.

Wanty er et prokonti-lag, men fikk wildcard til årets Tour De France.

– De kjører de fleste store løpene. Og selv om FDJ er et World Tour lag ser jeg ikke på dette som et steg tilbake. Tvert imot, dette er et steg i riktig retning for meg. Jeg vil nå få mulighet til å hevde meg mer i løpene jeg sykler. Det er ikke alle som er ment for å være hjelperyttere. Jeg har større ambisjoner enn det.

