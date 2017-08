– Jeg har større ambisjoner enn å være hjelperytter

Odd Christian Eiking (22) har signert for det belgiske klassikerlaget Wanty Groupe Gobert.

Det bekreftet 22-åringen selv overfor Askøyværingen mandag morgen.

– Dette er en overgang som byr på nye muligheter for meg. I Wanty vil jeg få en friere rolle og flere sjanser. Jeg vil også få en kapteinsrolle i de kuperte rittene, sier Eiking til Askøyværingen.

Fikk plass i Tour De France

Wanty er et prokonti-lag, altså et nivå under de beste lagene i WorldTouren, hvor FDJ er ett av 18 lag. Likevel fikk de Wild Card til årets Tour De France.

– Selv om det på papiret er et steg tilbake ser jeg ikke det slik. Tvert imot, dette er et steg i riktig retning for meg. De kjører flere av de store rittene. Jeg vil nå få mulighet til å hevde meg mer i rittene jeg sykler. Det er ikke alle som er ment for å være hjelperyttere. Jeg har større ambisjoner enn det, sier han, og legger til:

– I Wanty slipper jeg å starte på bunn. Det er et lag uten store stjerner, noe som er en fordel for meg på dette stadiet av karrieren.

Eiking forteller at avtalen ble gjort med Wanty rett etter årets Tour De France, men at kontrakten ikke ble signert før nylig.

22-åringen skal sykle for det belgiske laget de to neste sesongene, men han blir ikke offisielt en del av Wanty før 1. januar neste år. Frem til det sykler han for FDJ.

– En god klatrer

Daglig leder for Wanty Groupe Gobert, Jean-François Bourlart, forteller i en pressemelding på laget sin hjemmeside at han er svært fornøyd med signeringen.

– Eiking er virkelig den type rytter vi ser etter: et ungt talent, ambisiøs, en vinner og god klatrer. Han vil bli en viktig brikke rundt Guillaume Martin i de tøffeste rittene.