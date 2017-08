Knuste Bønes i finalen og vant Norway Cup

Eline Sørli Grindheim og kaptein Tonje Tveit ble matchvinnere i finalen mot Bønes fredag ettermiddag.

Askøy SK havnet tidlig under i finalen og de første 13 minuttene så det ut til å bli en tung motbakke for grønntrøyene for å klare å komme tilbake i kampen.

Men etter 14 minutter fikk de nytte av Eline Sørli Grindheim sin kastearm, som fikk mye ros av TV 2s kommentatorduo Simen Stamsø Møller og Eirik Thorstvedt. På et langt kast inn i feltet stanget Tonje Tveit inn utligningen. Minutter etter viste Sørli Grindheim frem skuddfoten også og kampen var snudd til 2–1 i favør Askøy.

I andre omgang satte Sørli Grindheim sitt andre for dagen, før Tonje Tveit gjorde det samme på et straffespark.

Med 12 minutter igjen å spille serverte Tveit sin tredje målgivende for dagen da Hanne Kristoffersen satte inn 5–1 i finalen. I sluttminuttene falt Askøy litt bakpå og Bønes fikk redusert to ganger til 5–3.

– Det var helt fantastisk, går ikke an å beskrives. I år skulle vi vinne, sa Eline Sørli Grindheim i et TV 2-intervju etter kampen.