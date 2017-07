Eiking: – Dette laget har vært aktuelt en stund

Dermed kan sykkeltalentet fra Askøy bli lagkamerat med Edvald Boasson Hagen, som søndag rundet av årets Tour de France med å spurte inn til 3. plass på ærverdige Champs-Élysées.

Tidligere i juli meldte TV 2 at Odd Christian Eiking trolig er ferdig i FDJ etter sesongen. Eiking selv uttalte at flere lag hadde vist interesse, og i ettertid har det kommet frem at både Bora-Hansgrohe, som blant andre har Peter Sagan i stallen, Cannondale-Drapac og Alberto Contadors Trek-Segafredo har vist interesse for 22-åringen fra Askøy.

Eiking: – Kan ikke si mer nå

Overfor Askøyværingen bekrefter Eiking nå at også Dimension Data er aktuelt som neste stoppested.

– De har vært aktuelle en stund, men akkurat nå kan jeg ikke si mer enn det. Hvor jeg sykler neste år, blir nok først offentliggjort etter 1. august, skriver Eiking i en tekstmelding til AV.

Ser på to nordmenn

Det var Procycling.no som først meldte at Boasson Hagens lag vurderer å signere Eiking. Dimension Data-sjef Douglas Ryder sier følgende til nettstedet:

– Det er to norske ryttere på listen av ryttere som vi vurderer å hente. Men det har ikke vært noen samtaler ennå.

Han bekrefter videre at de to det er snakk om er Eiking og Anders Skaarseth, som sykler for det norske laget Joker Icopal.