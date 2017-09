Landslagsledelsen støtter Eiking

Det som først ble omtalt som «upassende oppførsel» ifølge Eikings franske lag, FDJ, viste seg å handle om to øl på byen. Syklisten får nå full støtte fra Sykkelforbundet.

– Sykkelforbundet har bedt FDJ om en forklaring. Vi vil at de skal svare for hvorfor de kastet ut Eiking fra Vueltaen. Dette går utover en av våre ryttere som snart skal sykle VM. Dette er ikke en type støy som man ønsker i forkant av et mesterskap på hjemmebane, sier Kristiansen til TV2.

Nå forteller Eiking hva som egentlig skjedde:

– Jeg var ute og tok to øl. Det har jeg vitner på. Det falt ikke i god jord hos lagledelsen. Jeg har ikke kontrakt med FDJ neste år. Hvis jeg hadde hatt kontrakt så hadde jeg ikke blitt kastet ut, sier Eiking til TV 2.

Kastet ut av Vueltaen

Ifølge ham er det tradisjon at syklisten går ut før den siste etappen, da avslutningsdagen ikke starter før klokken fem på ettermiddagen. Han gikk derfor ut med sin svenske lagkamerat, Tobias Ludvigsson.

– Han fikk ikke høre noenting, og syklet den siste etappen, sier Eiking om lagkameraten som har kontrakt med FDJ også neste år.

Kort tid før start måtte han rett og slett forlate lagbussen.

– Det var det mest sjokkerende jeg har vært med på, forteller han videre til TV2.

Grove forbrytelser

Eiking selv mener at dette var en filleting, og han tror det er et resultat av flere ting.

– Jeg har balansert på en tynn line hos FDJ den siste tiden, fortsetter Eiking.

Han forklarer at det verste ikke har vært å stå over den siste etappen, men alt styret som har vært rundt situasjonen.

– Folk tror jeg har gjort grove forbrytelser og vært drita full, men det er langt fra sannheten, sier Eiking.

Til TV2s spørsmål om det er alkoholregler i FDJ er svaret momentant:

– Er du gal? Dette er et fransk lag, det er vin på bordet hver dag. Jeg rører stort sett aldri det. Det var kun fordi det var siste dagen. Det hadde vært kjekt å fullføre Vueltaen, der jeg følte meg bedre og bedre. Det var grådig kjipt.