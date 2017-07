Åtte mål, hat trick og rødt kort

Brøndby - Lyngby 5–3

Allerede etter to minutt sendte Bror Bulme Lyngby i føringen på Brøndby stadion søndag kveld.

Kristoffer Larsen startet på benken, men på stillingen 1–1, like før halvtimen var unnagjort, kom askøyværingen på banen etter at David Boysen måtte ut med skade.

Rødt kort

Tidligere Brann-helt Kim Ojo sendte så Larsen og co i føringen igjen like før pause. Like etter pause, pådro Lyngbys Mikkel Jensen seg sitt andre gule kort for dagen, og dermed var bortelaget redusert til ti mann.

1–2 ble til 2–2, som igjen ble til 3–2 favør hjemmelaget, før Casper Højer Nielsen utlignet til 3–3.

Hat trick

Med én mann mindre på banen, ble det etter hvert for tøft for David Nielsens disipler, og med to scoringer i løpet av kampens ti siste minutter, var det Brøndby som kunne juble for tre poeng.

Tidligere Englands-proff Lasse Christensen ble kampens spiller med sine tre mål.

Neste kamp for Kristoffer Larsen og Lyngby er førstkommende torsdag når russiske Krasnodar kommer på besøk i den andre kampen i Europaligaens tredje kvalifiseringsrunde. Den første kampen endte 2–1 til Krasnodar.