Europacup-debut for Kristoffer Larsen

Lyngby overrasket alle med en sterk tredjeplass i Dansk Superliga i sesongen 16/17.

Det har gitt dem muligheten for å spille om plass i første runde av Europa League. Første hinder på veien er walisiske Bangor City. Lyngby startet med hjemmekamp, et oppgjør de vant med knappe 1–0 etter mål av Bror Blume tidlig i kampen.

Askøyværingen Kristoffer Larsen spilte hele kampen og ifølge Lyngby sine egne nettsider hadde han kampens første mulighet da han skjøt et frispark like over mål.

Så gjenstår det å se om det ene målet er nok til å sikre avansement videre til andre runde i kvalifiseringen. Returkampen spilles i Wales torsdag kveld.

Det er uansett en lang vei for Lyngby før de kan sikre seg plass i gruppespillet av Europa League. Det er nemlig hele tre kvalifiseringsrunder i tillegg til en avsluttende play off-runde.

Larsen var i Brann fra 2011 til 2016. I denne perioden fikk han 109 kamper for rødtrøyene, men ingen i Europa.